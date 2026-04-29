Емілі Блант одяглася у чорно-червоних кольорах, щоб прорекламувати "Диявол носить Prada 2"
Нові фотографії зірки були зроблені у Нью-Йорку.
Акторка Емілі Блант з’явилася на ще одному рекламному заході присвяченому фільму «Диявол носить Prada 2» в Нью-Йорку, що дало їй змогу продемонструвати новий образ.
Вона одяглася у кольоровій гамі фільму — чорному та червоному. Лук Емілі був від бренду Ferragamo і складався з кардигану великої в’язки та лакової спідниці-олівця. Також акторка взула стильні лакові мюлі, які поєднувалися зі стилем її спідниці.
Згодом Емілі відвідала також шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на яке одягла смугастий костюм у поєднанні з сорочкою та чорним мереживним топом.
Раніше акторка продемонструвала на прем’єрі фільму вишукану сукню від Модного дому Schiaparelli, яку креативний директор бренду Деніел Розбері презентував у колекції от-кутюр весна-літо 2026. Верх сукні був прикрашений 25 тисячами пір’їн із шовкових ниток.