ТСН у соціальних мережах

Емілі Блант помітили у прозорій сукні з золотими квітами після прем’єри фільму

Ця сукня акторки була значно комфортнішою за ту, яку вона носила на червоный доріжці.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Блант і Джон Красінскі

Емілі Блант і Джон Красінскі / © Getty Images

20 квітня у Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» і в ньому до своєї ролі повернулась акторка Емілі Блант. Зірка разом із чоловіком Джоном Красінскі відвідала захід.

Пару помітили по завершенню презентації, коли вони тримавшись за руки виходили з будівлі. Красінскі одягнув для світської появи з чорними штанами і оксамитовим жакетом, а Емілі — лук від Balmain з колекції осінь-зима 2026, який доповнила сережками від бренду Juju Vera.

Емілі Блант і Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант і Джон Красінскі / © Getty Images

Образ акторки включав чорне оксамитове боді з підплічниками і чорну прозору спідницю з золотим принтом у вигляді великих троянд, що мала високий розріз, який дозволяв акцентувати увагу на ногах. Також Блант одягла капронові колготки у цятку і лаконічні босоніжки.

А от що стосується образу для самої червоної доріжки, то зірка віддала перевагу креативній сукні від Модного дому Schiaparelli, яку креативний директор бренду Деніел Розбері презентував у колекції от-кутюр весна-літо 2026.

Верх сукні був корсетним бюстьє з гребенеподібною формою, вкритим 25 тисячами пір’їн із шовкових ниток, на створення яких майстрам бренду знадобилося приблизно 4000 годин роботи, а також зі шнурівкою на спині із золотистими металевими люверсами.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
152
