Емілі Блант у білосніжному ансамблі від Louis Vuitton сяяла на червоній доріжці

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант на червоній доріжці премії «Золотий глобус» продемонструвала елегантний аутфіт, у якому вона мала стрункий і гарний вигляд.

Зірка постала перед фотографами у білосніжному ансамблі від Модного дому Louis Vuitton. На ній була сукня максі, зверху якої вона одягла асиметричний кейп-болеро з коміром-стійкою і чотирма срібними ґудзиками з камінням.

Блант зібрала волосся в пучок, прикрасивши його золотою шпилькою, зробила вечірній макіяж і червоний манікюр. У вухах в Емілі були сережки з діамантами, а на руках — діамантові каблучки і браслет.

Нагадаємо, Емілі Блант на захід у Лос-Анджелесі одягла сукню від Ralph Lauren з білого оксамиту.