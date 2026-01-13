- Дата публікації
Емілі Блант у білосніжному ансамблі від Louis Vuitton сяяла на червоній доріжці
42-річна акторка у білому вбранні мала неймовірний вигляд.
Емілі Блант на червоній доріжці премії «Золотий глобус» продемонструвала елегантний аутфіт, у якому вона мала стрункий і гарний вигляд.
Зірка постала перед фотографами у білосніжному ансамблі від Модного дому Louis Vuitton. На ній була сукня максі, зверху якої вона одягла асиметричний кейп-болеро з коміром-стійкою і чотирма срібними ґудзиками з камінням.
Блант зібрала волосся в пучок, прикрасивши його золотою шпилькою, зробила вечірній макіяж і червоний манікюр. У вухах в Емілі були сережки з діамантами, а на руках — діамантові каблучки і браслет.
Нагадаємо, Емілі Блант на захід у Лос-Анджелесі одягла сукню від Ralph Lauren з білого оксамиту.