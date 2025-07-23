Емілі Ратаковскі блиснула пишними формами в пікантному купальнику

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

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34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених, судячи з усього, на відпочинку.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Вона позувала в чорному монокіні з глибоким вирізом у зоні декольте, який ефектно підкреслив її пишні груди. Це купальник від її власного бренду Inamorata, у виробах якого Емілі часто з’являється, що не дивно.

Де відпочиває, модель не повідомила, але в підписі під знімками зазначила, що це Адріатика.

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Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Зазначимо, свій перший контракт Емілі Ратаковскі підписала в 14 років і почала зніматися в рекламі та для каталогів. Пізніше вона працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання і зосередилася на своїй модельній кар’єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар’єра різко пішла вгору.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 34-річчя. Відома модель організувала гучну вечірку для друзів у свій день народження. Вона здивувала гостей тортом у вигляді сідниць.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images