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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
731
Час на прочитання
1 хв

Емілі Ратаковскі блиснула пишними формами в пікантному купальнику

Відома модель похизувалася фігурою на відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених, судячи з усього, на відпочинку.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Вона позувала в чорному монокіні з глибоким вирізом у зоні декольте, який ефектно підкреслив її пишні груди. Це купальник від її власного бренду Inamorata, у виробах якого Емілі часто з’являється, що не дивно.

Де відпочиває, модель не повідомила, але в підписі під знімками зазначила, що це Адріатика.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Зазначимо, свій перший контракт Емілі Ратаковскі підписала в 14 років і почала зніматися в рекламі та для каталогів. Пізніше вона працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання і зосередилася на своїй модельній кар’єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар’єра різко пішла вгору.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 34-річчя. Відома модель організувала гучну вечірку для друзів у свій день народження. Вона здивувала гостей тортом у вигляді сідниць.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

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