Шоу-бізнес
283
2 хв

Емілі Ратаковскі підкреслила струнку фігуру пікантним мереживним боді

Модель показала в Мережі результат своєї сміливої фотосесії для журналу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі знялася для The Beyond Noise у сміливій фотосесії. У своєму Instagram вона вже показувала, як позувала повністю оголеною, і ось опублікувала другу частину фотографій з цих зніманнь.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Вона зазнімкована в обтислій шкіряній сукні, в ефектній сукні з високим розрізом і драпіруванням, у шовковій сукні з мереживом, а також у шубі, одягненій на голе тіло.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Однак найбільше уваги її шанувальників і фоловерів привернули фото, на яких вона позувала в чорному мереживному боді з глибоким V-подібним вирізом.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

В інтерв’ю виданню Ратаковскі розповіла про свою книжку My Body, соціальні мережі та про майбутній серіал, в якому вона виступить у ролі продюсера, сценариста і виконавиці головної ролі.

Зазначимо, Емілі вже давно в модельному бізнесі, свій перший контракт вона підписала в 14 років і почала зніматися в рекламі та для каталогів. Пізніше Ратаковскі працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання і зосередилася на своїй модельній кар’єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар’єра різко пішла вгору.

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі в ніжному образі феї сяяла на шоу Victoria’s Secret. Модель вийшла на публіку в ніжно-рожевій спідній білизні з мережива та гіпюру, що містила класичний бюстгальтер, але з прикрашеними стразами бретельками, а також труси з тонкими шлейками на стегнах, теж декорованими стразами.

Модель Емілі Ратаковскі в ефектному вбранні (16 фото)

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

283
Наступна публікація

