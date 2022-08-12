Емілі Ратаковскі після чуток про розлучення вийшла на прогулянку в Нью-Йорку

Модель та молода мама Емілі Ратаковскі потрапила під приціли фотографів під час прогулянки у Нью-Йорку.

Нещодавно стало відомо, що Ратаковскі пішла від чоловіка, який зраджував їй і тепер живе одна з півторарічним сином Сильвестром та собакою Коломбо.

Емілі Ратаковскі з чоловіком / Фото: Getty Images

Днями 31-річну модель та акторку зазнімкували під час прогулянки вулицями Сохо. Незважаючи на несподівану новину про те, що її шлюб із Себастьяном Беаром-МакКлардом розпався і модель, за чутками, подала на розлучення після чотирьох років сімейного життя, Ратаковскі всім своїм виглядом показувала, що в її житті все гаразд.

Одягнена Емілі була в чорний топ у поєднанні з гірчичними штанями-кльош та шкіряним взуттям на пласкій підошві. Додала зірка до образу мініатюрну шкіряну сумку чорного кольору, золоті сережки-кільця та чорні сонцезахисні окуляри. На пальці Ратаковскі більше не носить свою обручку, яку раніше практично не знімала.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Раніше зірка у смугастій кофті та із золотим кольє на шиї ходила за покупками. Її виходи завжди привертають увагу папараці.

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