Емілі Ратаковські показала фото з підрослим сином

30-річна модель Емілі Ратаковські поділилася світлинами, на яких зазнімкована з сином Сильвестром, який помітно підріс.

Хлопчику у жовтні виповнилося вже 7 місяців, і він помітно виріс. Емілі рідко показує фото з сином, але іноді все ж таки ділиться знімками зі своїми підписниками в Instagram.

На нових фото зіркова мама одягнена в хутряний кожушок, чорну водолазку, штани-кльош і берет в хижий принт, у неї розпущене волосся, а на обличчі макіяж. Сина Сильвестра, одягненого у червону куртку та шапку з пумпоном Ратаковськи тримає на руках. Хлопчик, до речі, з голими ногами, а його мати досить тепло одягнена.

(гортайте фото праворуч)

Минулого разу Емілі показувала сина, коли вони всією родиною їздили на відпочинок до Італії, і це було ще у липні.

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