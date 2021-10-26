Емілі Ратаковські показала фото з підрослим сином

30-річна модель Емілі Ратаковські поділилася світлинами, на яких зазнімкована з сином Сильвестром, який помітно підріс.
Хлопчику у жовтні виповнилося вже 7 місяців, і він помітно виріс. Емілі рідко показує фото з сином, але іноді все ж таки ділиться знімками зі своїми підписниками в Instagram.
На нових фото зіркова мама одягнена в хутряний кожушок, чорну водолазку, штани-кльош і берет в хижий принт, у неї розпущене волосся, а на обличчі макіяж. Сина Сильвестра, одягненого у червону куртку та шапку з пумпоном Ратаковськи тримає на руках. Хлопчик, до речі, з голими ногами, а його мати досить тепло одягнена.
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Минулого разу Емілі показувала сина, коли вони всією родиною їздили на відпочинок до Італії, і це було ще у липні.
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