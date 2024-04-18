Емілі Ратаковскі показала милі знімки з підрослим сином і собакою

Модель не приховує свою дитину і часто показує її у своєму блогу.

32-річна американська топмодель та інфлуенсерка – Емілі Ратаковскі – показала у своєму Instagram кілька знімків та відео, для яких позувала зі своїм сином – 3-річним Сільвестером. Батьком дитини є актор та продюсер Себастьян Беар-Макклард, з яким модель розлучилася у 2022 році, через 4 роки після весілля.

Мама та син позують на підвіконні. У вікні видніються квітучі дерева. Також на передньому плані зображений собака Емілі – пес Коломбо.

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Зазначимо, якраз під час прогулянок із собакою модель Емілі Ратаковскі часто фотографують папараці. Нещодавно вона потрапила до об'єктивів фотографів у Нью-Йорку. Дівчина мала стильний вигляд: на ній було коричневе пальто з плюшу, яке вже багато сезонів поспіль залишається у тренді, та сірий спортивний костюм.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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