Емілі Ратаковскі показала свого нового коханого, який виявився колишнім Дуа Ліпи

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, які зацікавили її прихильників. Річ у тім, що на них вона позує зі своїм коханим — 44-річним французьким кінорежисером грецького походження Роменом Гаврасом.

Чутки про їхній роман ходили давно, проте вони їх ніяк не коментували.

Цікаво, що Ромен раніше зустрічався зі співачкою Дуа Ліпою. Вони були у стосунках близько 8 місяців. Офіційно пара дебютувала на Каннському кінофестивалі, а про розставання стало відомо на початку грудня 2023 року. Ініціатором розриву стала співачка, яка вирішила зосередитися на кар’єрі. Наразі вона заручена з 36-річним актором Калумом Тернером.

Зазначимо, що Емілі Ратаковскі раніше була одружена з Себастьяном Беар-Макклардом, від якого народила сина Сильвестра, якому скоро виповниться 5 років. Модель подала на розлучення у вересні 2022-го, а офіційний процес завершився аж у липні 2025-го.

