Шоу-бізнес
248
1 хв

Емілі Ратаковскі у луку з голим животом з’явилася на Тижні моди в Парижі

34-річна британська модель відвідала ще один захід Паризького тижня моди.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі була присутня на показі Loewe у замку Венсен у п’ятий день Паризького тижня моди. Модель привернула увагу фотографів своїм образом, одягнувши синій топ у поєднанні з чорними штанями трохи розкльошеними до низу та гостроносими черевиками.

Ратаковскі розпустила своє каштанове волосся і одягла сонцезахисні окуляри. Вона також підкреслила нюдовою помадою губи і обвела їхній контур коричневим олівцем. А в руках тримала чорну шкіряну сумку.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Днем раніше зірка побувала на показі бренду Courrèges, який відбувся під час Тижня моди в Парижі. Там Емілі продемонструвала кокетливий образ у чорній сукні, яка ідеально підкреслювала її фігуру.

248
