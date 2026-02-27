Емілі Ратаковскі у срібній мінісукні продефілювала на показі у Мілані

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Реклама

Емілі Ратаковскі взяла участь у показі бренду Gucci, який відбувся у Палаццо Канчеллерія у межах Тижня моди у Мілані.

На подіумі модель зявилася у гламурному образі, який їй дуже пасував. На ній була срібна мінісукня зі стразами і на бретельках, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. і пишне декольте.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Лук Емілі доповнила срібними туфлями зі стразами і сумкою з кристалами і на срібному ланцюжку. У неї була цікава зачіска з випущеним й укладеним у локон пасмом, насичений макіяж із акцентом на чорних тінях на очах, а також нюдовий манікюр. Аутфіт Ратаковскі завершила діамантовими прикрасами.

Реклама

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала свого нового бойфренда, який виявився колишнім Дуа Ліпи.