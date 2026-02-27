- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Емілі Ратаковскі у срібній мінісукні продефілювала на показі у Мілані
34-річна модель у гламурному аутфіті з’явилася на подіумі під час Міланського тижня моди.
Емілі Ратаковскі взяла участь у показі бренду Gucci, який відбувся у Палаццо Канчеллерія у межах Тижня моди у Мілані.
На подіумі модель зявилася у гламурному образі, який їй дуже пасував. На ній була срібна мінісукня зі стразами і на бретельках, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. і пишне декольте.
Лук Емілі доповнила срібними туфлями зі стразами і сумкою з кристалами і на срібному ланцюжку. У неї була цікава зачіска з випущеним й укладеним у локон пасмом, насичений макіяж із акцентом на чорних тінях на очах, а також нюдовий манікюр. Аутфіт Ратаковскі завершила діамантовими прикрасами.
