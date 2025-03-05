Емілі Ратаковскі у строкатому бікіні блиснула пишним бюстом на пляжі у Бразилії

Від 28 лютого до 8 березня в Ріо-де-Жанейро проходить легендарний карнавал, який збирає гостей з усього світу – селебріті не є винятком.

Кілька днів тому 33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі сяяла на післяоскарівській вечірці журналу Vanity Fair у Лос-Анджелесі. Перед камерами фотографів вона позувала в "голій" чорній мереживній сукні із спокусливим декольте з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 року бренду Ludovic de Saint Sernin, яку вона доповнила чорними босоніжками та пишним укладанням.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

А вже сьогодні Емілі публікує фото з Ріо-де-Жанейро, куди прилетіла, швидше за все, на бразильський карнавал. Емілі позувала на пляжі, ховаючи обличчя під червоною панамкою з принтом. Одягнена вона була у строкате бікіні, яке ефектно підкреслило її пишне декольте.

instagram.com/EmRata

Зазначимо, що карнавал у Ріо-де-Жанейро щороку приваблює мільйони учасників та глядачів. Це не лише свято танців та костюмів, але й потужний економічний двигун – 2023 року він приніс Бразилії понад 1 млрд доларів.

Раніше, нагадаємо, модель Жизель Олівейра показувала фото із бразильського карнавалу.

Читайте також:

Модель Емілі Ратаковскі в ефектному вбранні (16 фото)