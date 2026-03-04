Емілі Ратаковскі у сукні з оголеними боками зʼявилася на тижні моди у Парижі

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Реклама

Емілі Ратаковскі відвідала показ бренду Courrèges, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Модель продемонструвала кокетливий образ у чорній сукні по фігурі довжини міді з оголеними боками і розрізом на спідниці до стегна. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками з ремінцями і на шпильках. У руці вона тримала чорну сумку.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Ратаковскі зробила рівне укладання, макіяж із коричневою помадою й завершила лук чорними сонцезахисними окулярами.

Реклама

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на показ Модного дому Dior прийшла у кремовій блузці з великими бантами-зав’язками.