Емілі Ратаковскі у сукні з оголеними боками зʼявилася на тижні моди у Парижі
34-річна модель у гарній сукні продемонструвала струнку фігуру.
Емілі Ратаковскі відвідала показ бренду Courrèges, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Модель продемонструвала кокетливий образ у чорній сукні по фігурі довжини міді з оголеними боками і розрізом на спідниці до стегна. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками з ремінцями і на шпильках. У руці вона тримала чорну сумку.
Ратаковскі зробила рівне укладання, макіяж із коричневою помадою й завершила лук чорними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на показ Модного дому Dior прийшла у кремовій блузці з великими бантами-зав’язками.