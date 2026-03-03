ТСН у соціальних мережах

Емілі Ратаковскі у топі з великими бантами-зав’язками прийшла на показ Dior

34-річна модель обрала для свого виходу лук у класичних кольорах.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі відвідала показ Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

На фешнівенті вона постала у кремовому подовженому топі на затин з двома великими бантами-зав’язками внизу з боків. Верх модель скомбінувала з чорними вільними штанями зі стрілками і чорними туфлями.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Ратаковскі розпустила волосся і зробила макіяж із помадою кольору молочного шоколаду.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на подіумі показу бренду Gucci з’явилася у гламурній срібній мінісукні.

