Емілі Ратаковскі в ефектній сукні та в компанії коханого відсвяткувала 35-річчя

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

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7 червня американській топ-моделі та інфлуенсеру Емілі Ратаковскі виповнилося 35 років. На честь цього вона зібрала своїх близьких і друзів у барі на вечірку. Як вона відбулася, модель показала у своєму Instagram.

Для святкового заходу Емілі обрала ефектний образ: вона одягла червону обтислу сукню з плетінням у зоні декольте, яку доповнила мюлями з леопардовим принтом на високих підборах.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Святковий торт моделі був виконаний теж у червоному кольорі і прикрашений трьома червоними калами.

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Серед гостей вечірки був помічений бойфренд Емілі — 44-річний французький кінорежисер грецького походження Ромен Гаврас.

Емілі Ратаковскі з бойфрендом і подругою / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з бойфрендом і друзями / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі в сукні з пікантним декольте блищала на оскарівській вечірці Vanity Fair.

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