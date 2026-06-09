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- Шоу-бізнес
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Емілі Ратаковскі в ефектній сукні та в компанії коханого відсвяткувала 35-річчя
Модель показала, яку вечірку влаштувала у свій святковий день.
7 червня американській топ-моделі та інфлуенсеру Емілі Ратаковскі виповнилося 35 років. На честь цього вона зібрала своїх близьких і друзів у барі на вечірку. Як вона відбулася, модель показала у своєму Instagram.
Для святкового заходу Емілі обрала ефектний образ: вона одягла червону обтислу сукню з плетінням у зоні декольте, яку доповнила мюлями з леопардовим принтом на високих підборах.
Святковий торт моделі був виконаний теж у червоному кольорі і прикрашений трьома червоними калами.
Серед гостей вечірки був помічений бойфренд Емілі — 44-річний французький кінорежисер грецького походження Ромен Гаврас.
Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі в сукні з пікантним декольте блищала на оскарівській вечірці Vanity Fair.