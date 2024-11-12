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Емілі Ратаковскі в мереживній спідній білизні блиснула стрункою фігурою

Емілі Ратаковскі в мереживній спідній білизні блиснула стрункою фігурою

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Модель знялася в промокампанії відомого бренду білизни.

33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі знялася у рекламній кампанії Intimissimi. На нових фото вона позувала у новинці від бренду.

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Емілі приміряла чорний мереживний комплект білизни, що складається з корсетного бюстгальтера, трусів та пеньюару. Модель позувала біля вікна, демонструючи свою струнку фігуру.

© Instagram Емілі Ратаковскі
Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Раніше в рекламній кампанії Intimissimi з'являлася німецька модель Гайді Клум та її донька Льоні. А згодом до них приєдналася 80-річна мама Гайді – Ерна.

instagram.com/Intimissimiofficial / ©
instagram.com/Intimissimiofficial

Нагадаємо, для святкування минулого Геловіна Емілі Ратаковскі перетворилася на Дженніфер Лопес. Вона приміряла легендарну "голу" сукню Versace з тропічним принтом, у якій співачка виходила на червону доріжку Grammy у 2000 році.

© Instagram Емілі Ратаковскі
Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

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