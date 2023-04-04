Емілі Ратаковскі заскочили за поцілунками з бойфрендом (відео)

31-річна манекенниця була зазнімкована папараці під час обіймів та поцілунків з Гаррі Стайлзом.

А після виступу в подкасті Емілі Ратаковскі підтвердила, що зустрічається з 29-річним співаком та актором, який раніше перебував у стосунках з Олівією Вайлд. Ратаковскі згадала, що зустрічається з Гаррі від початку лютого і сподівається, що їхній роман може бути довгостроковим. А ще назвала Гаррі класним хлопцем.

Минулого тижня пару сфотографували біля машини, коли хлопець обіймав та цілував модель у Токіо, куди вона їздила на його концерт. Папараці стверджують, що Емілі була зовсім одурманена, коли тримала хлопця за руку і гладила його обличчя. Відео опублікувало на сайті видання Daily Mail.

Нагадаємо, раніше Емілі була заміжня за Себастьяном Беар-МакКлардом від якого 2021 року народила сина. Чоловік її зраджував і Ратаковскі 2022 року подала на розлучення.

Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком / Фото: Getty Images

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