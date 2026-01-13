Емілія Кларк у довгому шкіряному пальті та чорних окулярах прогулялася Нью-Йорком

Емілія Кларк / © Getty Images

Емілія Кларк прогулялася районом Сохо, коли її заскочили папараці. Знаменитість мала стильний вигляд у чорному шкіряному довгому пальті на ґудзиках і з широким поясом на талії, під яким виднілася чорна сукня.

Її волосся було розпущене і розчесане за проділом, у вухах сережки з діамантами, а на обличчі легкий макіяж і чорні окуляри від сонця. Акторка злегла усміхнулася фотографам, які її знімали.

Емілія Кларк / © Getty Images

Ми давно не бачили знаменитості на червоній доріжці. Ще в листопаді Емілія відвідувала благодійний вечір Global Gift Gala у Лондоні, де з’явилася у дуже пікантній мереживній сукні з прозорим верхом.

