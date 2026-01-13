ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Емілія Кларк у довгому шкіряному пальті та чорних окулярах прогулялася Нью-Йорком

39-річна британська акторка потрапила під приціл фотографів на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Емілія Кларк

Емілія Кларк / © Getty Images

Емілія Кларк прогулялася районом Сохо, коли її заскочили папараці. Знаменитість мала стильний вигляд у чорному шкіряному довгому пальті на ґудзиках і з широким поясом на талії, під яким виднілася чорна сукня.

Її волосся було розпущене і розчесане за проділом, у вухах сережки з діамантами, а на обличчі легкий макіяж і чорні окуляри від сонця. Акторка злегла усміхнулася фотографам, які її знімали.

Емілія Кларк / © Getty Images

Емілія Кларк / © Getty Images

Ми давно не бачили знаменитості на червоній доріжці. Ще в листопаді Емілія відвідувала благодійний вечір Global Gift Gala у Лондоні, де з’явилася у дуже пікантній мереживній сукні з прозорим верхом.

Емілія Кларк на ввечері в Лондоні / © Getty Images

Емілія Кларк на ввечері в Лондоні / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie