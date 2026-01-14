ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
137
1 хв

Емілія Кларк з’явилася на публіці із культовою сумкою, яку також носила княгиня Монако

Акторка обрала простий і елегантний образ дял появи на публіці.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілія Кларк

Емілія Кларк / © Getty Images

Емілія Кларк, яка прославилась завдяки ролі у серіалі «Гра престолів», проводить зараз час у Нью-Йорку, куди прилетіла заради низки інтерв’ю. Її сфотографували папараці у елегантному образі, в якому Кларк поєднала тепле біле пальто з трендовим коміром-шарфом та коричневі чоботи від Saint Laurent.

Доповнила цей елегантний образ чорною сумкою Kelly від Hermes, яка названа на честь княгині Монако Грейс. Колишня голлівудська акторка та дружина князя Реньє обожнювала цю легендарну модель і часто х нею вихода у світ.

Емілія Кларк / © Getty Images

Емілія Кларк / © Getty Images

Також акторка продемонструвала образ у стилі Total Black — поєднала спідницю-олівець та класичну сорочку. У такому образі вона прийшла на інтерв’ю Late Night with Seth Meyers.

Емілія Кларк та ведучий Сет Майерс / © Getty Images

Емілія Кларк та ведучий Сет Майерс / © Getty Images

137
