Емма Коррін у чорній прозорій сукні відвідала показ McQueen у Лондоні

Емма Коррін / © Getty Images

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Зірку помітили на показі колекції McQueen сезону весна-літо 2027 року в межах Лондонського тижня моди. Акторка була одягнена дуже ефектно, на ній була чорна сукня з одним рукавом і пишним подолом. Вбрання було з прозорої тканини, а одягла його Емма без бюстгальтера.

Дівчина доповнила образ лаконічним укладанням та дуже легким макіяжем. Коррін позувала перед фотографами на світському заході.

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Емма Коррін / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як Емма Коррін у стильному луку приїхала на фестиваль до Венеції, вона була зазнімкована в аеропорту Марко Поло дорогою на 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль.

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