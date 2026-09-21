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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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57
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1 хв

Емма Коррін у чорній прозорій сукні відвідала показ McQueen у Лондоні

30-річна британська акторка Емма Коррін відвідала модний показ у Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Емма Коррін

Емма Коррін / © Getty Images

Зірку помітили на показі колекції McQueen сезону весна-літо 2027 року в межах Лондонського тижня моди. Акторка була одягнена дуже ефектно, на ній була чорна сукня з одним рукавом і пишним подолом. Вбрання було з прозорої тканини, а одягла його Емма без бюстгальтера.

Дівчина доповнила образ лаконічним укладанням та дуже легким макіяжем. Коррін позувала перед фотографами на світському заході.

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як Емма Коррін у стильному луку приїхала на фестиваль до Венеції, вона була зазнімкована в аеропорту Марко Поло дорогою на 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль.

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