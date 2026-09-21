- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Емма Коррін у чорній прозорій сукні відвідала показ McQueen у Лондоні
30-річна британська акторка Емма Коррін відвідала модний показ у Лондоні.
Зірку помітили на показі колекції McQueen сезону весна-літо 2027 року в межах Лондонського тижня моди. Акторка була одягнена дуже ефектно, на ній була чорна сукня з одним рукавом і пишним подолом. Вбрання було з прозорої тканини, а одягла його Емма без бюстгальтера.
Дівчина доповнила образ лаконічним укладанням та дуже легким макіяжем. Коррін позувала перед фотографами на світському заході.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Емма Коррін у стильному луку приїхала на фестиваль до Венеції, вона була зазнімкована в аеропорту Марко Поло дорогою на 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль.