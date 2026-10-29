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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Емма Робертс привітала тітку Джулію з днем народження та опублікувала рідкісне фото з нею

Акторка опублікувала в Мережі фотографію зі своєю зірковою родичкою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Емма Робертс

Емма Робертс / © Associated Press

Емма Робертс публічно привітала свою знамениту тітку Джулію Робертс із днем народження та поділилася з шанувальниками рідкісним сімейним знімком. 28 жовтня зірка фільму «Красуня» відзначила 59-річчя.

35-річна Емма опублікувала фотографію, на якій вона обіймається з тіткою. Судячи з усього, знімок було зроблено під час весілля акторки з колегою Коді Джоном, яке відбулося в липні цього року. Для урочистої події Джулія обрала кремову блузу та коричневі штани, а Емма позувала у білій весільній сукні.

Емма та Джулія Робертс / © Instagram Емми Робертс

Емма та Джулія Робертс / © Instagram Емми Робертс

«З днем народження, тітонько Джуліє! Я тебе безмежно люблю!» — написала Емма у своєму привітанні, додавши емодзі у вигляді корони та серця.

Зазначимо, Емма — донька актора Еріка Робертса, старшого брата Джулії. Племінниця не раз розповідала, що спостереження за роботою тітки на знімальних майданчиках надихнуло її на власну акторську кар’єру. При цьому Емма підкреслювала, що завжди прагнула знайти свій шлях у кіно.

У день народження Джулії привітання їй також присвятив її чоловік Денні Модер. Він опублікував знімок акторки зі святковим тортом і зізнався їй у коханні. Подружжя разом з 2002 року і виховує трьох дітей.

Джулія Робертс із чоловіком, фото: instagram.com/modermoder

Джулія Робертс із чоловіком, фото: instagram.com/modermoder

Нагадаємо, раніше Емма Робертс вийшла заміж за актора Коді Джона.

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