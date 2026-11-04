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- Шоу-бізнес
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Емма Робертс у романтичній сукні з квітковим принтом і розкішній шубі з’явилася на вулицях Нью-Йорка
Племінниця Джулії Робертс продовжує демонструвати бездоганне відчуття стилю, майстерно поєднуючи актуальні тренди з романтичною класикою. Цього разу її вихід привернув увагу незвичним поєднанням фактур і виразним вінтажним настроєм.
Емма Робертс продемонструвала, як поєднати романтику з легкою вінтажною драматичністю, коля з’явилася на вулиці у Нью-Йорку. Зірку заскочили папараці, коли вона йшла на інтерв’ю шоу Live with Kelly and Mark.
В основі її образу Емми була ніжна світла сукня з квітковим принтом від Monse з колекції весна-літо 2027, яку акторка доповнила об’ємною темно-оливковою шубою з довгим ворсом від Charlotte Simone. Такод Робертс обрала ліконічні класичні туфлі від Jimmy Choo та кілька прикрас.
Контраст фактур і відтінків, які обрала акторка, лише підкреслив жіночність її ансамблю, а ніжний принт лише додав йому особливої витонченості. У результаті вийшов романтичний лук — ніжний, трохи грайливий і водночас ефектний.
Нагадаємо, що цього року 35-річна зірка серіалу «Американська історія жахів» вийшла заміж за актора Коді Джона у вишуканій сукні кольору айворі, через що здавалася вінтажною. Створив цей вишуканий образ для неї бренд Monique Lhuillier.