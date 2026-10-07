Емма Стоун у кобальтовому костюмі викликала фурор на Тижні моди

Емма Стоун / © Getty Images

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37-річна акторка Емма Стоун відвідала показ колекції Louis Vuitton сезону весна-літо 2027 року, який відбувся в Парижі в рамках Тижня моди. Для виходу зірка обрала ефектний образ від французького Модного дому та продемонструвала також невелику зміну своєї традиційної зачіски.

Для показу Стоун обрала кобальтовий комплект Louis Vuitton, що складався з приталеного жакета та асиметричної мініспідниці. Жакет з акцентованими плечима та широкими лацканами мав глибокий V-подібний виріз і підкреслював силует акторки.

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Емма Стоун / © Getty Images

Емма доповнила свій образ срібним кольє-сотуаром, чорною сумочкою з золотистою фурнітурою та чорними туфлями. Її волосся було укладене в об’ємні кучері з проділом посередині. У зачісці також помітні світліші пасма та додаткові шари, які додали волоссю об’єму.

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Емма Стоун / © Associated Press

Актриса стала однією із зіркових гостей показу Louis Vuitton, яким французький бренд завершив Паризький тиждень моди.

Зазначимо, Тиждень моди в Парижі зібрав чимало зіркових гостей. Так, Джессіка Альба в штанах-палаццо відвідала показ Zimmermann, співачка Дуа Ліпа в яскравому костюмі з пір’ям з’явилася на показі Chanel, а супермодель Гайді Клум вийшла у світ у прозорій латексній сукні.

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