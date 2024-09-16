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"Еммі-2024": хто отримав престижну нагороду цього року

"Еммі-2024": хто отримав престижну нагороду цього року

Ганна Саваї / Фото: Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася 76-та церемонія вручення премії Primetime Emmy Awards. Вона присуджувалась найкращим американським програмам, які виходили у праймтайм від 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року.

Повний список переможців "Еммі-2024"

Найкращий драматичний серіал — "Сьогун"

Найкращий комедійний серіал — "Хитрощі"

Найкращий мінісеріал або антологія — "Оленя"

Найкращий актор у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада ("Сьогун")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкраща акторка в драматичному серіалі — Анна Саваї ("Сьогун")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі — Біллі Крудап ("Ранкове шоу")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі — Елізабет Дебікі ("Корона")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкращий актор у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкраща акторка в комедійному серіалі — Джин Смарт ("Хитрощі")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі — Ебон Мосс-Бахрах ("Ведмідь")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі — Лайза Колон-Заяс ("Ведмідь")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкращий актор у мінісеріалі, антології чи телефільмі — Річард Гадд ("Оленя")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкраща акторка у мінісеріалі, антології чи телефільмі — Джоді Фостер ("Справжній детектив")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі, антології чи телефільмі — Ламорн Морріс ("Фарго")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі, антології чи телефільмі — Джессіка Ганнінг ("Оленя")

© Associated Press
Фото: Associated Press

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