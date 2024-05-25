Енді Макдавелл у сукні з паєтками і бісером вийшла на червону доріжку

64-річна зірка "Дня бабака" у блискучому вбранні з'явилася на Лазуровому узбережжі.
Енді Макдавелл відвідала Каннський кінофестиваль. Вона прийшла на показ фільму "Найцінніший вантаж" (The Most Precious of Cargoes) режисера Мішеля Хазанавічуса.
На червоній доріжці Енді сяяла у сукні зі срібними і золотими паєтками, а також із розкльошеними рукавами, розшитими квітковими мотивами із бісеру. На рукавах були довгі стрічки до підлоги, які зірка продемонструвала фотографам.
Сиве волосся Макдавелл уклала в локони і зробила макіяж із рожевою помадою. Вона широко усміхалася фотографам і демонструвала струнку фігуру.
До Енді на червоній доріжці приєдналася Гелен Міррен, яка була одягнена в елегантну фіолетову сукню зі шлейфом і одним оголеним плечем.
Нагадаємо, Енді Макдавелл на показ бренду Marc Cain прийшла у легкйі сукні міді з рукавами у три чверті з яскравим принтом.
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