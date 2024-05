Енді Макдавелл у сукні з паєтками і бісером вийшла на червону доріжку

Енді Макдавелл відвідала Каннський кінофестиваль. Вона прийшла на показ фільму "Найцінніший вантаж" (The Most Precious of Cargoes) режисера Мішеля Хазанавічуса.

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

На червоній доріжці Енді сяяла у сукні зі срібними і золотими паєтками, а також із розкльошеними рукавами, розшитими квітковими мотивами із бісеру. На рукавах були довгі стрічки до підлоги, які зірка продемонструвала фотографам.

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

Сиве волосся Макдавелл уклала в локони і зробила макіяж із рожевою помадою. Вона широко усміхалася фотографам і демонструвала струнку фігуру.

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

До Енді на червоній доріжці приєдналася Гелен Міррен, яка була одягнена в елегантну фіолетову сукню зі шлейфом і одним оголеним плечем.

Нагадаємо, Енді Макдавелл на показ бренду Marc Cain прийшла у легкйі сукні міді з рукавами у три чверті з яскравим принтом.

