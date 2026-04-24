Шоу-бізнес
296
1 хв

Енн Гетевей та Емілі Блант у музеї Вікторії й Альберта в Лондоні знову змусили усіх дивитися на себе

Акторки продовжили серію червоно-чорних поєднань у своїх образах, які вже стали візитівкою цого промотуру.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей і Емілі Блант

Емілі Блант та Енн Гетевей / © Associated Press

Здається, що акторки Енн Гетевей та Емілі Блант зовсім не мають перерв і щодня активно займаються просуванням фільму «Диявол носить Prada 2», у якому вони повернулися до своїх уже культових ролей. І після того, як вони відвідали в Лондоні презентацію фільму, яка супроводжувалася розкішною червоною доріжкою, знаменитості відвідали фотосесію в музеї Вікторії та Альберта.

Енн одягла вишукану довгу оксамитову сукню чорного кольору від Armani Privé з колекції осінь-зима 2024. Сукня була пошита, як жакет, мала довгі рукави і була повністю декорована стразами й перлами, які нагадували зірки.

Емілі ж обрала чорну класичну водолазку з довгими рукавами та текстуровану спідницю, яка неначе була всіяна квітами. Це було вбрання від Michael Kors осінь-зима 2026.

Звісно ж, захід відвідала й Меріл Стріп, але вона обрала штанний ансамбль від Armani Privé з колекції от-кутюр колекції весна-літо 2019 року, шовковий жакет якого був оздоблений розкішним червоним бантом на горловині.

В український прокат фільм виходить 30 квітня.

