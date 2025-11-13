- Дата публікації
Шоу-бізнес
103
2 хв
Енн Гетевей і Меріл Стріп повертаються через 20 років: опубліковано перший тизер "Диявол носить Prada 2"
Прем'єра фільму відбудеться 1 травня 2026 року.
Після кількох місяців знімань, творці фільму «Диявол носить Prada 2» нарешті опублікували перший тизер. У короткому відео глядачам показали двох легенд фільму — Енн Гетевей і Меріл Стріп, які повернуться до своїх ролей.
Однак починається тизер з пари яскраво-червоних туфель Valentino Rockstud, у яких ефектно і впевнено йде офісом Меріл Стріп. Також глядачам показують кадри підготовки до показу мод.
Потім героїня Меріл — Міранда Прістлі — заходить у ліфт, де зіштовхується з Енн Гетевей, яка грає героїню на ім’я Енді Сакс.
«Довго ж ти!» — сказала Міранда Енді.
Трейлер відтворює сцену з першого фільму 2006 року, в якій Прістлі вперше з’являється. Тоді вона теж була в червоних туфлях, але від Alaïa. Однак у тому випадку ліфт всі швидко звільнили, щоб вона могла піднятися сама, а цього разу до неї не побоялася зайти колишня помічниця.
Нагадаємо, що картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини, яка зібрала приголомшливі 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі і принесла Меріл Стріп номінацію на «Оскара» за найкращу жіночу роль. До своїх ролей повернуться також Емілі Блант і Стенлі Туччі.
Як і серіал «Секс і місто», фільм «Диявол носить Prada» знімали частково на вулиці, тож Гетевей впродовж тривалого часу потрапляла під приціл папараці та демонструвала різні образи.