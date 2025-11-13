Енн Гетевей і Меріл Стріп повертаються через 20 років: опубліковано перший тизер "Диявол носить Prada 2"

«Диявол носить Prada 2»

Після кількох місяців знімань, творці фільму «Диявол носить Prada 2» нарешті опублікували перший тизер. У короткому відео глядачам показали двох легенд фільму — Енн Гетевей і Меріл Стріп, які повернуться до своїх ролей.

Однак починається тизер з пари яскраво-червоних туфель Valentino Rockstud, у яких ефектно і впевнено йде офісом Меріл Стріп. Також глядачам показують кадри підготовки до показу мод.

Кадр із тизера «Диявол носить Prada 2»

Потім героїня Меріл — Міранда Прістлі — заходить у ліфт, де зіштовхується з Енн Гетевей, яка грає героїню на ім’я Енді Сакс.

«Довго ж ти!» — сказала Міранда Енді.

Трейлер відтворює сцену з першого фільму 2006 року, в якій Прістлі вперше з’являється. Тоді вона теж була в червоних туфлях, але від Alaïa. Однак у тому випадку ліфт всі швидко звільнили, щоб вона могла піднятися сама, а цього разу до неї не побоялася зайти колишня помічниця.

Кадр із тизера «Диявол носить Prada 2»

Кадр із тизера «Диявол носить Prada 2»

Нагадаємо, що картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини, яка зібрала приголомшливі 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі і принесла Меріл Стріп номінацію на «Оскара» за найкращу жіночу роль. До своїх ролей повернуться також Емілі Блант і Стенлі Туччі.

Як і серіал «Секс і місто», фільм «Диявол носить Prada» знімали частково на вулиці, тож Гетевей впродовж тривалого часу потрапляла під приціл папараці та демонструвала різні образи.