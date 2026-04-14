Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Енн Гетевей на високих платформах і в чорному міні заскочили папараці

Вона обрала Total Black для вечірнього виходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Голлівудська зірка Енн Гетевей потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, куди прилетіла для просування свого нового фільму «Мати Марія». Акторку сфотографували у престижному районі міста, коли вона у супроводі охорони виходила з авто.

Енн одягла чорну мінісукню від бренду Coperni з асиметричним подолом, вільним кроєм і різними рукавами — одним коротким, а іншим у вигляді кейпу. Це вечірнє вбрання акторка також доповнила популярним взуттям на платформах від Versace, які дуже впізнавані завдяки своєму дизайну з трьома ремінцями, і прикрасами від Bvlgari.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

У цій сукні Енн з’явилася на публіці після того, як презентувала фільм у кінотеатрі.

Нагадаємо, що на прем’єрі вона з’явилася у креативній сукні від бренду Lever Couture, який заснувала дизайнерка-українка Леся Верлінг’єрі з Одеси.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

