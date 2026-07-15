Енн Гетевей одягла вишукану сукню від Prada на прем'єру фільму "Одіссея" в Нью-Йорку

Енн Гетевей / © Associated Press

Реклама

43-річна акторка Енн Гетевей оголосила місяць тому, що вони з чоловіком, Адамом Шульманом, чекають на третю дитину. Відтоді зірка демонструє свій вагітний живіт під час промокампанії нового фільму «Одіссея».

Енн Гетевей / © Associated Press

Образи у акторки завжди відповідні події — вишукані, зручні і в них вона нагадує справжню богиню. Під час заходу у Нью-Йорку Гетевей одягла ексклюзивну сукню від Prada з гламурним галтером, що був прикрашений каменями, та довгою вільною спідницею з плісуванням.

Енн Гетевей / © Associated Press

Образ акторка доповнила босоніжками від Aquazzura та розкішними прикрасами від легендарного ювелірного бренду Bvlgari. Зачіска ж акторки була високою і вишуканою, а також чудово пасувала образу Енн.

Реклама

Енн Гетевей / © Associated Press

Під час участі у шоу Late Night with Seth Meyers Енн зізналася, що вони були дуже шоковані з чоловіком, коли дізналися про третю вагітність.

«Це неймовірно. Ми, звісно, знали, що робимо, але були настільки шоковані, що це спрацювало», — сказала вона ведучому. «Ми знали, справді знали, але все одно були дуже здивовані, що все склалося саме так», — продовжила Енн, додавши, що вони називають цю дитину своїм «вирішальним кидком на останніх секундах».

Енн Гетевей під час інтерв’ю / © Getty Images

Енн та її чоловік, з яким вона у шлюбі вже 14 років, також виховують двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Поки що акторка не повідомила стать третьої дитини.

Новини партнерів