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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Енн Гетевей одягла вишукану сукню від Prada на прем'єру фільму "Одіссея" в Нью-Йорку

Акторка сяяла не лише від вишуканості своєї красивої сукні, а й від щастя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

43-річна акторка Енн Гетевей оголосила місяць тому, що вони з чоловіком, Адамом Шульманом, чекають на третю дитину. Відтоді зірка демонструє свій вагітний живіт під час промокампанії нового фільму «Одіссея».

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Образи у акторки завжди відповідні події — вишукані, зручні і в них вона нагадує справжню богиню. Під час заходу у Нью-Йорку Гетевей одягла ексклюзивну сукню від Prada з гламурним галтером, що був прикрашений каменями, та довгою вільною спідницею з плісуванням.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Образ акторка доповнила босоніжками від Aquazzura та розкішними прикрасами від легендарного ювелірного бренду Bvlgari. Зачіска ж акторки була високою і вишуканою, а також чудово пасувала образу Енн.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Під час участі у шоу Late Night with Seth Meyers Енн зізналася, що вони були дуже шоковані з чоловіком, коли дізналися про третю вагітність.

«Це неймовірно. Ми, звісно, знали, що робимо, але були настільки шоковані, що це спрацювало», — сказала вона ведучому. «Ми знали, справді знали, але все одно були дуже здивовані, що все склалося саме так», — продовжила Енн, додавши, що вони називають цю дитину своїм «вирішальним кидком на останніх секундах».

Енн Гетевей під час інтерв’ю / © Getty Images

Енн Гетевей під час інтерв’ю / © Getty Images

Енн та її чоловік, з яким вона у шлюбі вже 14 років, також виховують двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Поки що акторка не повідомила стать третьої дитини.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
176
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