Енн Гетевей продемонструвала свій найсміливіший образ, бо оголила вагітний живіт

Енн Гетевей / © Associated Press

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43-річна Енн Гетевей в червні оголосила, що вона та її чоловік, 45-річний Адам Шульман, чекають на третю дитину. Акторка перебуває на останніх тижнях вагітності і гордістю продемонструє свій живіт на червоних доріжках.

Стиль Енн не схожий на стереотивні образи вагітних, адже акторка відмовилася суконь для вагітних на користь образів, що привертають увагу. Одним з таких луків вона продемонструвала під час прем’єри фільму «Кінець Оук- Стріт» у США, коли вийшла на публіку у світло-блакитному топі з високим коміром і виразним архітектурним силуетом від Prabal Gurung, що був різко укорочений спереду, щоб оголити живіт, а ззаду він спадав до підлоги і мав довгий шлейф.

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Енн Гетевей / © Associated Press

Особливо ефектною деталлю луку була яскраво-червона підкладка, яку було помітно під час кожного руху, але також вона поєднувала вбрання з червоними туфлями на підборах.

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Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Замість штанів чи спідниці Гетевей одягла топ з широкими синіми джинсами з дуже низькою талією. Шику і гламуру образу додавали коштовності від Bulgari, які прикрашали її руки і вуха, а також яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

Енн Гетевей / © Associated Press

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