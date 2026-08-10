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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
596
Час на прочитання
1 хв

Енн Гетевей продемонструвала свій найсміливіший образ, бо оголила вагітний живіт

Зірка обрала незвичайне поєднання речей для гламурного заходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

43-річна Енн Гетевей в червні оголосила, що вона та її чоловік, 45-річний Адам Шульман, чекають на третю дитину. Акторка перебуває на останніх тижнях вагітності і гордістю продемонструє свій живіт на червоних доріжках.

Стиль Енн не схожий на стереотивні образи вагітних, адже акторка відмовилася суконь для вагітних на користь образів, що привертають увагу. Одним з таких луків вона продемонструвала під час прем’єри фільму «Кінець Оук- Стріт» у США, коли вийшла на публіку у світло-блакитному топі з високим коміром і виразним архітектурним силуетом від Prabal Gurung, що був різко укорочений спереду, щоб оголити живіт, а ззаду він спадав до підлоги і мав довгий шлейф.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Особливо ефектною деталлю луку була яскраво-червона підкладка, яку було помітно під час кожного руху, але також вона поєднувала вбрання з червоними туфлями на підборах.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Замість штанів чи спідниці Гетевей одягла топ з широкими синіми джинсами з дуже низькою талією. Шику і гламуру образу додавали коштовності від Bulgari, які прикрашали її руки і вуха, а також яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

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