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- Шоу-бізнес
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Енн Гетевей прибула до Парижа та вразила всіх розкішною синьою сукнею
Зірка прибула до Парижу усміхненою і мала неймовірний вигляд.
Енн Гетевей обрала довгу темно-синю сукню Prada з галтером і зі струмливої тканини, яку бренд створив для неї індивідуально.
Верх вбрання було прикрашене прозорою вставкою, а золота вишивка та крихітні аплікації у формі зірок надавали сукні міфологічного відтінку, що ідеально відповідало фільму «Одіссея», який вона просуває.
Сукня також мала ледь помітний розріз, достатньо ефектний, щоб додати динаміки силуету, але без враження нав’язливості. Також настрою оюразу додали золоті деталі: босоніжки від Gianvito Rossi і коштовності від Bvlgari.
Фотосесія до фільму відбулася на Трокадері, одному з найвідоміших місць Парижа з видом на Ейфелеву вежу.