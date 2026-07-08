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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Енн Гетевей прибула до Парижа та вразила всіх розкішною синьою сукнею

Зірка прибула до Парижу усміхненою і мала неймовірний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей обрала довгу темно-синю сукню Prada з галтером і зі струмливої ​​тканини, яку бренд створив для неї індивідуально.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Верх вбрання було прикрашене прозорою вставкою, а золота вишивка та крихітні аплікації у формі зірок надавали сукні міфологічного відтінку, що ідеально відповідало фільму «Одіссея», який вона просуває.

Сукня також мала ледь помітний розріз, достатньо ефектний, щоб додати динаміки силуету, але без враження нав’язливості. Також настрою оюразу додали золоті деталі: босоніжки від Gianvito Rossi і коштовності від Bvlgari.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Фотосесія до фільму відбулася на Трокадері, одному з найвідоміших місць Парижа з видом на Ейфелеву вежу.

Енн Гетевей з колегами по фільму «Одіссея» / © Getty Images

Енн Гетевей з колегами по фільму «Одіссея» / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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