Енн Гетевей пригадала свій перший образ для червоної доріжки, коли їй було лише 16 років

Енн Гетевей / © Getty Images

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Під час промотуру до фільму «Веріті» головні акторки цієї екранізації роману Коллін Гувер — Дакота Джонсон і Енн Гетевей — взяли участь у записі інтерв’ю Picture Day від Betches. Під час розмови жінки роздивлялися архівні фото і серед них був знімок Енн Гетевей 1999 року.

Як виявилось під час розмови, на фото акторці 16 років і це її перша червона доріжка у житті. Образ для заходу вона готувала сама, але його відкоригували стилісти

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Енн Гетевей, 1999 рік / © Getty Images

«Я тоді була ученицею старших класів і вперше в житті вийшла на червону доріжку. Мені ще ніколи не доводилося стільки усміхатися, і видно, що мої щоки трохи втомилися. Пам’ятаю, як намагалася усміхатися, але вони вже починали робити ось так», — сказала Енн і показала у відео як у неї не виходило усміхнутись.

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«І я хотіла б подякувати представниці Fox, яка, коли я прийшла у своїй чорній безформній спідниці Banana Republic до колін, подивилася на мене й сказала: „Зачекайте секунду. Тріно Терк, можете надіслати їй штани?“», — додала акторка.

Енн Гетевей, 1999 рік / © Getty Images

Також акторка згадала свій образ 2004 року, який обрала для прем’єри фільму «Зачарована Елла». За словами Гетевей, поєднання джинсів і спідниці — це особлива відмінна риса епохи нульових і вона вважає той свій лук вдалим і зараз.

Енн Гетевей, 2004 рік / © Getty Images

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