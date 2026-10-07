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- Шоу-бізнес
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Енн Гетевей пригадала свій перший образ для червоної доріжки, коли їй було лише 16 років
Акторка з гумором озирнулася на початок своєї кар’єри та згадала, як почувалася перед камерами ще до того, як стала суперзіркою.
Під час промотуру до фільму «Веріті» головні акторки цієї екранізації роману Коллін Гувер — Дакота Джонсон і Енн Гетевей — взяли участь у записі інтерв’ю Picture Day від Betches. Під час розмови жінки роздивлялися архівні фото і серед них був знімок Енн Гетевей 1999 року.
Як виявилось під час розмови, на фото акторці 16 років і це її перша червона доріжка у житті. Образ для заходу вона готувала сама, але його відкоригували стилісти
«Я тоді була ученицею старших класів і вперше в житті вийшла на червону доріжку. Мені ще ніколи не доводилося стільки усміхатися, і видно, що мої щоки трохи втомилися. Пам’ятаю, як намагалася усміхатися, але вони вже починали робити ось так», — сказала Енн і показала у відео як у неї не виходило усміхнутись.
«І я хотіла б подякувати представниці Fox, яка, коли я прийшла у своїй чорній безформній спідниці Banana Republic до колін, подивилася на мене й сказала: „Зачекайте секунду. Тріно Терк, можете надіслати їй штани?“», — додала акторка.
Також акторка згадала свій образ 2004 року, який обрала для прем’єри фільму «Зачарована Елла». За словами Гетевей, поєднання джинсів і спідниці — це особлива відмінна риса епохи нульових і вона вважає той свій лук вдалим і зараз.