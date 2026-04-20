Енн Гетевей приголомшила класичною легкою сукнею, яка відкривала її одне плече

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей з’явилася на церемонії вручення премії Breakthrough Prize у Санта-Моніці — заході, який часто називають «Оскаром науки». Акторка постала перед камерами в чорній вишуканій сукні, яка поєднувала в собі позачасову елегантність, стриманість і сучасність.

Вона обрала вбрання від бренду Ralph Lauren з розслабленим драпованим силуетом. Особливий акцент у дизайні сукні було зроблено на асиметричному верху, який завдяки одному рукаву-накидці та другому абсолютно відкритому плечу робив образ дуже цікавим і незвичним.

Драпування у верхній частині сукні поєднувалося з розрізом на спідниці, який відкривав ногу зірки та її чорні босоніжки від бренду Aquazzura. Інші аксесуари в образі Енн — коштовності й сумка — були від Bvlgari.

Підбирала для неї цей образ стилістка Ерін Волш.

Нагадаємо, що зараз акторка дуже багато працює і, окрім червоних доріжок, також активно відвідує різноманітні заходи для просування своїх проєктів, зокрема двох фільмів «Мати Марія» та «Диявол носить Prada 2».