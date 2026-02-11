ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
56
1 хв

Енн Гетевей прийшла на показ мод у сукні з голою спиною і це привенуло увагу

Акторка стала головною зіркою вечора, а все через її сукню.

Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей відвідала показ американського бренду Ralph Lauren, який презентував колекцію осінь-зима 2026 у межах Тижня моди. Акторка обрала для своєї появи на публіці доволі сміливий образ і продемонструвала, що не боїться ні експериментувати зі стилем ні ризикувати.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Вона одягла довгу чорну сукню, звісно ж, від Ralph Lauren, але з минулої колекції осінь-зима 2025. Вбрання виділяється високим коміром-галтером та повністю відкритою спиною.

Сукня була пошита з діагональних смужок та мала американську пройму. Також вбрання було трохи прозорим, тому була помітна спідня білизна.

Особливого драматизму сукні Енн надавав довгий шлейф, що тягнувся за нею, а також глибокий виріз на спині, який сягав аж до попереку. Однак акторка не обмежилася лише сукнею — Гетевей доповнила образ шубою та прикрасами.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Це був перший вихід акторки на публіку після того, як її бачили в Італії на прощанні з другом Валентіно Гаравані, який пішов з житті у віці 93 років.

Образи акторки Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

