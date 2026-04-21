Енн Гетевей сяяла на прем’єрі "Диявол носить Prada 2" у сукні от-кутюр, і це був один з найкращих її луків

У Нью-Йорку відбулася довгоочікувана світова прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» і Енн Гетевей обрала для появи на ній яскраве і вишукане вбрання от-кутюр, яке поєднало у собі голлівудський гламур та любов акторки до продуманих образів.

Енн вийшла на червону доріжку у червоній сукні від Модного дому Louis Vuitton, яка без сумнівів стала одним із найкращих її вбрань у промокампанії до фільму.

Енн Гетевей / © Associated Press

Ця сукня розроблена креативним директором бренду Ніколя Геск’єром була довжини міді і мала об’ємну структуровану спідницю зі складками та приталений верх-корсет з «чашечками» на ліфі, окреслений чіткий силует якого додавав трохи дораматизму.

Бретельки у сукні відсутні, але це лише зіграло на користь образу, адже плечі у Енн були відкритими і це акцентувало увагу на них та підкреслило витонченість акторки.

Гетевей доповнила сукню босоніжками на платформі і з широкими підборами і ремінцями, які теж були від Louis Vuitton, а також прикрасами від культового ювелірного бренду Bvlgari.

Енн Гетевей та її колеги по фільму «Диявол носить Prada 2»: Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі / © Associated Press

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться через 20 років після виходу у прокат першої частини. Знімання фільму відбувались переважно у Нью-Йорку.