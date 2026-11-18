Енн Гетевей / © Associated Press

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Енн Гетевей зазнімкували під час прогулянки Нью-Йорком із немовлям. На світлинах, які опублікувало TMZ, акторка несла дитину в переносці на грудях, усміхалася й розмовляла з подругою. Це перша поява Гетевей із малюком на публіці.

Акторка поки не оголосила публічно про народження третьої дитини. Ім’я та стать малюка невідомі. Разом із чоловіком, кінопродюсером Адамом Шульманом, акторка вже виховує двох синів — Джонатана і Джека.

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Про третю вагітність Енн розповіла в червні в Instagram. Вона опублікувала відео, в якому з’явилася у молочній спідниці і вкороченому топі й показала округлий живіт. Ролик акторка підписала словами «Малюку, я твоя» («Baby, I’m yours»).

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За два місяці Гетевей вийшла на червону доріжку прем’єри фільму The End of Oak Street у джинсах із низьким посадженням і вільному топі. Згодом вона поділилася відео підготовки до прем’єри й пожартувала в підписі: «Накладне волосся, справжній живіт».

Енн Гетевей / © Associated Press

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