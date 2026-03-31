Енн Гетевей та Меріл Стріп сяяли разом на першому пресзаході до фільму "Диявол носить Prada 2"

Енн Гетевей і Меріл Стріп / © Getty Images

Енн Гетевей та Меріл Стріп просто сяяли, коли з’явились на публіці і ця їхня спільна поява — один з найочікуваніших промотурів року, тому зірки приготувались і підібрали особливо стильні образи, у якийх мали розкішний вигляд.

Енн спершу вийшла на публіку у образі від Schiaparelli, який включав довгу спідницю з торочкою та жакет, прикрашений паском із золотою пряжкою. Цей лук акторка доповнила туфлями від цього ж бренду та окулярами.

Енн Гетевей і Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл для заходу обрала червоний костюм зі штанами і жакетом, кі носила у поєднанні з червоною шовковою блузкою, прикрашеною великим коміром-бантом. На очах у акторки також були окуляри, а у вухах золоті сережки-кільця.

Енн Гетевей і Меріл Стріп / © Getty Images

Також акторки разом з’явились знову на публіці і продемонстрували нові образи. Енн була у ромпері з лелітками від Stella McCartney з колекції осінь-зима 2026, який мав довгі рукави, і доповнила його коричневими ботфортами.

Меріл же обрала темно-синю сукню від Schiaparelli з оригінальними ґудзиками і широким поясом.

Енн Гетевей і Меріл Стріп / © Getty Images

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться вже 30 квітня цього року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини, яка зібрала надзвичайні 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі і принесла Меріл Стріп номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль. Знімання фільму відбувались переважно у Нью-Йорку і очікується, що у продовженні ми знову побачимо улюблених акторів: Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей.

Покази фільму будуть проводитись і в Україні, тому одна з презентацій «Диявол носить Прада 2» відбулася у межах Ukrainian Fashion Week у Мистецькому арсеналі в Києві. Захід відвідало багато українських знаменитостей.