Енн Гетевей у чорному архітектурному топі від відомого бренду помітили на вечірці
Голлівудська зірка прийшла підтримати колегу і подругу на особливому заході.
Енн Гетевей відвідала особливу вечірку у Нью-Йорку, присвячену виходу книжки її стилістки Ерін Волш «Мистецтво навмисного одягання», що відбулася в барі The Portrait. Під час заходу жінки сфотографувались разом і Енн знову мала приголомшливий вигляд у стильному ансамблі.
Акторка одягла чорний архітектурний топ від Stella McCartney з декольте і складками, який поєднала з цікавими штанами, прикрашеними кнопками з боків. Образ Гетевей також доповнювали прикраси від Bvlgari і сумка бренду Aspinal of London, яку також часто можна побачити у образах відомих королівських осіб.
Також Енн сфотографувалась із винуватицею події Ерін Волш, яка постала у гламурній персиковій сукні з пір’ям, і з дизайнеркою Стеллою Маккартні, яка створила топ Гетевей.
Раніше Стеллу Маккартні помітили на червоній доріжці з моделлю Карлі Клосс, яка також обрала сукню її дизайну.