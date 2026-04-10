ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Енн Гетевей у фактурній сукні з рюшами сяяла на презентації "Диявол носить Prada 2"

Акторка нагадувала фею, коли вийшла на сцену і Шанхаї, щоб презентувати другу частину культового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей була одягнена у фактурне «пухнасте» вбрання від бренду Susan Fang — сукню міді, повністю декоровану маленькими рюшами. Це вбрання здавалося надто дівочим, романтичним і навіть надмірним для заходу. Однак акторка просто сяяла в цій сукні.

Сукня мала А-силует, декольте і тонкі бретельки з декором-намистинами, а фатин, яким було прикрашене вбрання, поєднував ніжні рожеві, білі та блакитні відтінки. Гетевей поєднала її з прозорими туфлями на підборах і діамантовими прикрасами від Bvlgari.

Звісно, відвідала презентацію і Меріл Стріп, однак одягла для неї кардинально інакшу сукню — її вбрання було від Saint Laurent і пошите у вигляді сукні-плаща. Воно мало довгі рукави, високий комір-стійку, кармани і приховані застібки.

Стріп підкреслила талію чорним поясом-стрічкою, а також додала розкішний акцент — брошку у вигляді квітки, яка неймовірно сяяла у світлі фотокамер.

Прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться через 20 років після прем’єри першої частини. Знімання фільму проводилися переважно у Нью-Йорку, і очікується, що у продовженні ми знову побачимо улюблених акторів, зокрема Емілі Блант і Стенлі Туччі. Також до касту приєдналася Сімон Ешлі з «Бріджертонів».

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie