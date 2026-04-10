Енн Гетевей у фактурній сукні з рюшами сяяла на презентації "Диявол носить Prada 2"

Енн Гетевей була одягнена у фактурне «пухнасте» вбрання від бренду Susan Fang — сукню міді, повністю декоровану маленькими рюшами. Це вбрання здавалося надто дівочим, романтичним і навіть надмірним для заходу. Однак акторка просто сяяла в цій сукні.

Сукня мала А-силует, декольте і тонкі бретельки з декором-намистинами, а фатин, яким було прикрашене вбрання, поєднував ніжні рожеві, білі та блакитні відтінки. Гетевей поєднала її з прозорими туфлями на підборах і діамантовими прикрасами від Bvlgari.

Звісно, відвідала презентацію і Меріл Стріп, однак одягла для неї кардинально інакшу сукню — її вбрання було від Saint Laurent і пошите у вигляді сукні-плаща. Воно мало довгі рукави, високий комір-стійку, кармани і приховані застібки.

Стріп підкреслила талію чорним поясом-стрічкою, а також додала розкішний акцент — брошку у вигляді квітки, яка неймовірно сяяла у світлі фотокамер.

Меріл Стріп та Енн Гетевей / © Getty Images

Прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться через 20 років після прем’єри першої частини. Знімання фільму проводилися переважно у Нью-Йорку, і очікується, що у продовженні ми знову побачимо улюблених акторів, зокрема Емілі Блант і Стенлі Туччі. Також до касту приєдналася Сімон Ешлі з «Бріджертонів».