Енн Гетевей у "голій" чорній сукні заскочили папараці на вулиці

Її сукня мала сміливий дизайн, який на зірці можна побачити не часто.

Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Акторка Енн Гетевей розпочала промотур до фільму «Мати Марія», у якому зіграла. В межах запланованих заходів вона відвідала вечірку, і коли йшла на неї, потрапила під приціл папараці.

Гетевей була одягнена в прозору сукню-сітку з осінньої колекції Calvin Klein 2026 року, прикрашену чорними об’ємними квітами по всій довжині. Також на акторці була чорна сатинова білизна та оверсайз жакет. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри та невелика сумка з оригінальною застібкою від бренду Longchamp.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Також знаменитість сфотографували, коли вона йшла на інтерв’ю. Стильна Енн у пальті без рукавів від Sacai, під яким у неї була чорна прозора сукня з довгими прозорими рукавами, тішилася увазі.

Свій образ акторка також доповнила туфлями Versace на високих платформах, підборах і з трьома ремінцями, в яких ми її вже бачили.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

