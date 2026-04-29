Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Енн Гетевей зазнімкували у леопардовому пальті та з сумкою, як у британських аристократок

Акторка обрала лук, який відповідав естетиці фільму та підкреслював її власний стиль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей продовжує рекламувати продовження фільму «Диявол носить Prada», тому відвідала чергове інтерв’ю, дорогою на яке продемонструвала новий образ.

Акторка обрала ефектне пальто з леопардовим принтом від Michael Kors, яке носила у поєднанні з червоною сукнею та яскраво-червоними аксесуарами, які надали всьому стилю додаткового характеру та шику: червоними туфлями на підборах від Manolo Blahnik і сумкою з текстурної шкіри від Aspinal of London. Інші прикраси Енн були від Bvlgari.

Але попри те, що пальто з леопардовим принтом домінувало в усьому образі Гетевей, сумка все ж мала не менше значення, адже це вже культова модель, яку обирають британські аристократки. Саме цим аксесуаром неодноразово свої образи доповнювали сестри Спенсер, королева Камілла та принцеса Кейт.

