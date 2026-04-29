- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 1 хв
Енн Гетевей зазнімкували у леопардовому пальті та з сумкою, як у британських аристократок
Акторка обрала лук, який відповідав естетиці фільму та підкреслював її власний стиль.
Енн Гетевей продовжує рекламувати продовження фільму «Диявол носить Prada», тому відвідала чергове інтерв’ю, дорогою на яке продемонструвала новий образ.
Акторка обрала ефектне пальто з леопардовим принтом від Michael Kors, яке носила у поєднанні з червоною сукнею та яскраво-червоними аксесуарами, які надали всьому стилю додаткового характеру та шику: червоними туфлями на підборах від Manolo Blahnik і сумкою з текстурної шкіри від Aspinal of London. Інші прикраси Енн були від Bvlgari.
Але попри те, що пальто з леопардовим принтом домінувало в усьому образі Гетевей, сумка все ж мала не менше значення, адже це вже культова модель, яку обирають британські аристократки. Саме цим аксесуаром неодноразово свої образи доповнювали сестри Спенсер, королева Камілла та принцеса Кейт.