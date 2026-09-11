Енн Гетевей здивувала образом під час вагітності: акторка відмовилась від сукні та обрала денім

Енн Гетевей / © Getty Images

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Лише через день після того, як Енн Гетевей сяяла в невагомій шовковій сукні від Alexander McQueen на вишуканому заході, акторка з’явилася на відкритті магазину Moncler на П’ятій авеню в Нью-Йорку. в невимушеному міському образі, який оспівує свободу та материнство.

Під час нової появи Енн Гетевей вирішила продемонструвати більш повсягденний бік свого гардероба під час вагітності. На святковому заході з нагоди відкриття нового флагманського магазину акторка з’явилася в образі з деніму.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Вона обрала оверсайз-сорочку з темного вибіленого деніму, яку носила з закоченими рукавами, а ґудзики від грудей донизу залишилися розстебнутими, тож акторка не приховувала округлий живіт.

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Верх вона поєднала із широкими мішкуватими штанами із підгорнутими краями, створивши сучасний street style, який поєднав естетику 1990-х із актуальними модними тенденціями.

Невимушений образ Енн доповнила простими чорними босоніжками з тонкими ремінцями та делікатними золотими прикрасами. Макіяж залишився природним, волосся було розпущене, а широка усмішка акторки лише підкреслювала її гарний настрій, коли вона вітала фотографів і шанувальників.

Енн Гетевей і її чоловік Адам Шульман / © Getty Images

Також захід відвідав чоловік Енн — дизайнер ювелірних прикрас Адам Шульман. Пара вже виховує двох синів — Джонатана та Джека. І відтоді як Енн повідомила про третю дитину, вона захоплює публіку сміливими та нестандартними образами.

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