Епатажна Doja Cat підкреслила сексуальну фігуру латексною сукнею від Atelier Versace

Співачка відвідала музичну премію в образі total black.
Співачка Doja Cat відвідала церемонію вручення премії "Греммі", яка відбулася в Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона з'явилася в чорній асиметричній латексній сукні від бренду Atelier Versace зі шлейфом. Вбрання ідеально підкреслило сексуальну фігуру зірки.
Аутфіт вона доповнила латексними довгими рукавичками, масивними круглими сережками і короткою стрижкою із гострими пасмами біля вух. Губи Doja Cat нафарбувала сірою помадою, а очі підкреслила чорними стрілками.
Нагадаємо, на тижні моди в Парижі Doja Cat епатувала публіку провокаційним луком. Вона постала, вся вкрита червоною фарбою та обклеєна кристалами Swarovski червоного відтінку. Вийшло приголомшливо.
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