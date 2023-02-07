Епатажна Doja Cat підкреслила сексуальну фігуру латексною сукнею від Atelier Versace

Співачка Doja Cat відвідала церемонію вручення премії "Греммі", яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Doja Cat / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона з'явилася в чорній асиметричній латексній сукні від бренду Atelier Versace зі шлейфом. Вбрання ідеально підкреслило сексуальну фігуру зірки.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила латексними довгими рукавичками, масивними круглими сережками і короткою стрижкою із гострими пасмами біля вух. Губи Doja Cat нафарбувала сірою помадою, а очі підкреслила чорними стрілками.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на тижні моди в Парижі Doja Cat епатувала публіку провокаційним луком. Вона постала, вся вкрита червоною фарбою та обклеєна кристалами Swarovski червоного відтінку. Вийшло приголомшливо.

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