Епатажно та видовищно: Сем Сміт одягнув надувний костюм на церемонію Brit Awards

Цим луком артист однозначно затьмарив решту зірок заходу.
Минулими вихідними в Лондоні відбулася одна з найпрестижніших музичних церемоній Великої Британії — Brit Awards 2023. Щороку на церемонії відмічають таланти найкращих у британській та міжнародній музиці.
Зіркою червоної доріжки цього року однозначно став Сем Сміт, який з'явився у чорному надувному костюмі від бренду Harri.
Вбрання співака було латексним, мало широкі штани, що нагадували галіфе, а також широкі плечі на жакеті, який застібався на блискавку.
Епатажний образ доповнювали черевики на високих та широких підборах із платформами, а також рукавички.
На обличчі у артиста був легкий макіяж, а у вухах різні сережки – срібляста та з перлиною.
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