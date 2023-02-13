Епатажно та видовищно: Сем Сміт одягнув надувний костюм на церемонію Brit Awards

Минулими вихідними в Лондоні відбулася одна з найпрестижніших музичних церемоній Великої Британії — Brit Awards 2023. Щороку на церемонії відмічають таланти найкращих у британській та міжнародній музиці.

Зіркою червоної доріжки цього року однозначно став Сем Сміт, який з'явився у чорному надувному костюмі від бренду Harri.

Вбрання співака було латексним, мало широкі штани, що нагадували галіфе, а також широкі плечі на жакеті, який застібався на блискавку.

Сем Сміт / Фото: Associated Press

Епатажний образ доповнювали черевики на високих та широких підборах із платформами, а також рукавички.

Сем Сміт / Фото: Associated Press

На обличчі у артиста був легкий макіяж, а у вухах різні сережки – срібляста та з перлиною.

Сем Сміт / Фото: Associated Press

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