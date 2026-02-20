ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
174
2 хв

Ерік Дейн — зірка "Анатомії Грей" — пішов з життя у 53 роки: згадуємо актора у культовому серіалі

Американський актор помер 19 лютого внаслідок важкої хвороби.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ерік Дейн

Ерік Дейн / © Getty Images

Ерік Дейн став зіркою завдяки ролі доктора Марка Слоуна у популярному медичному серіалі «Анатомія Грей», який вважається найдовшим медичним серіалом в історії телебачення.

Він грав ефектного пластичного хірурга, у якого жінки закохувалися з першого погляду. Однак спершу герой актора мав з’явитися лише у кількох епіходах, але позитивна реакція глядачів на персонажа призвела до того, що Дейн став постійним актором третього сезону шоу.

Ерік Дейн у ролі Марка Слоуна в серіалі «Анатомія Грей» / © Getty Images

Його перша поява в сезоні, коли він вийшов з ванної кімнати мокрим до нитки та одягненим лише у рушник на бедрах, стала моментом, про який наступного дня говорили всі. Актора почали називати сек-символом.

Ерік Дейн у ролі Марка Слоуна в серіалі «Анатомія Грей» — на фото вірусний момент з рушником, який усі обговорбвали / © Getty Images

Однак Дейн пішов з серіалу після закінчення 8 сезону — за сюжетом його персонаж трагічно помер, але назавжди залишився одним із найулюбленіших акторів проєкту. Та чому ж такого популярного актора відпустили? За словами самого Дейна, йому не продовжили контракт.

«Я не стільки пішов сам, скільки, думаю, мене відпустили», — сказав він ведучому Дексу Шепарду у подкасті Armchair Expert 2024 року, який зауважив, що на той час Дейн «боровся» із залежністю від наркотиків і алкоголю. «Я справді боровся», — відповів Дейн. «Мене не звільнили через це, хоча це, безумовно, не допомогло».

Потім він уточнив, що його відпустили з серіалу з фінансових причин.

«Я почав ставати — як і більшість акторів, які довго працюють у шоу — дуже дорогим для каналу», — пояснив він. «А канал розуміє, що серіал буде успішним незалежно від того, кого залишать у складі — поки в них є їхня Грей, усе буде добре».

«Я вже не був тією людиною, яку вони найняли спочатку. Тож я розумів, коли мене відпустили. А [шоуранерка] Шонда була чудовою. Вона люто нас захищала — публічно й приватно. … Але, ймовірно, мене звільнили. Це не було урочисте „Ти звільнений“, це було радше: „Ти не повертаєшся“», — додав актор.

Ерік Дейн у ролі Марка Слоуна та Елен Помпео у ролі Мередіт Грей в серіалі «Анатомія Грей» / © Getty Images

У квітні 2025 року Дейн оголосив, що йому поставили діагноз бічний аміотрофічний склероз (БАС) — це рідкісне прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке уражає опорно-рухову систему. Симптоми почалися у актора на початку 2024 року. До червня 2025 року він повністю втратив здатність використовувати праву руку та кисть, а від жовтня 2025 року почав постійно користуватися інвалідним візком.

Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз.

174
