Ешлі Грем в оливковому купальнику продемонструвала пишні форми

Модель plus-size і мама трьох дітей показала фігуру у купальнику.

Ешлі Грем поділилася в Instagram своїми новими знімками, зробленими під час відпочинку у теплих краях.

На них модель plus-size позує у купальнику оливкового відтінку, який складається із топа і плавок з високою талією.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Ешлі не соромиться демонструвати підписникам свої пишні форми. І цим вона надихає інших жінок не комплексувати, а любити себе такою, якою ти є.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Пляжний аутфіт Грем доповнила солом'яним капелюхом и широким золотим браслетом на руці.

У цьому образі модель влаштувала собі імпровізований фотосет, який показала у фотоколажі.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем сходила на вечірку у золотій асиметричній мінісукні з оголеною спиною.

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