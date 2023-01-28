Ешлі Грем в оливковому купальнику продемонструвала пишні форми

Модель plus-size і мама трьох дітей показала фігуру у купальнику.
Ешлі Грем поділилася в Instagram своїми новими знімками, зробленими під час відпочинку у теплих краях.
На них модель plus-size позує у купальнику оливкового відтінку, який складається із топа і плавок з високою талією.
Ешлі не соромиться демонструвати підписникам свої пишні форми. І цим вона надихає інших жінок не комплексувати, а любити себе такою, якою ти є.
Пляжний аутфіт Грем доповнила солом'яним капелюхом и широким золотим браслетом на руці.
У цьому образі модель влаштувала собі імпровізований фотосет, який показала у фотоколажі.
Нагадаємо, раніше Ешлі Грем сходила на вечірку у золотій асиметричній мінісукні з оголеною спиною.
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