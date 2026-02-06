- Дата публікації
Ешлі Грем у короткій шубі та сукні винного відтінку з’явилася у Нью-Йорку
Модель plus size і багатодітна мати має чудовий вигляд.
Ешлі Грем потрапила до об’єктивів папараці біля студії NBC у Нью-Йорку. Вона мала гарний вигляд.
Модель була одягнена в шовкову довгу сукню винного відтінку з асиметричним подолом, зверху якої одягла чорну коротку шубу. Аутфіт Ешлі доповнила бордовими сатиновими гостроносими слінгбеками на шпильках.
Грем зробила укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і прикрасила вуха лаконічними сережками.
Нагадаємо, Ешлі Грем одягла на захід Fashion Awards 2025 яскраво-жовту сукню з лелітками.