Шоу-бізнес
131
1 хв

Ешлі Грем у короткій шубі та сукні винного відтінку з’явилася у Нью-Йорку

Модель plus size і багатодітна мати має чудовий вигляд.

Аліна Онопа
Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем потрапила до об’єктивів папараці біля студії NBC у Нью-Йорку. Вона мала гарний вигляд.

Модель була одягнена в шовкову довгу сукню винного відтінку з асиметричним подолом, зверху якої одягла чорну коротку шубу. Аутфіт Ешлі доповнила бордовими сатиновими гостроносими слінгбеками на шпильках.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Грем зробила укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Нагадаємо, Ешлі Грем одягла на захід Fashion Awards 2025 яскраво-жовту сукню з лелітками.

