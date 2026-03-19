Ешлі Грем у вечірній сукні з розрізом до стегна позувала перед фотографами на афтепаті
38-річна американська модель plus-size мала ефектний вигляд на вечірці після кінопремії.
Ешлі Грем також була у списку зіркових красунь на післяоскарівській вечірці Vanity Fair Oscar у Беверлі-Гіллз.
Модель обрала для своєї появи вечірню чорну сукню максі з асиметричним верхом від бренду Kallmeyer. Вбрання мало драпування на животі і високий розріз до стегна, через який Ешлі демонструвала свої ноги.
Лук Грем доповнила чорними лакованими гостроносими мюлями на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. Образ модель завершила діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Ешлі Грем позувала без штанів на вулицях Нью-Йорка.