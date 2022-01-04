Еволюція стилю: як змінювалася зачіска Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто"

Цей персонаж завжди виділявся оригінальністю, але більшість глядачів завжди звертає увагу лише на одяг героїні, хоча важливе місце у цілісному образі та внутрішньому світі Керрі займали й її зачіски.

Протягом шести сезонів серіалу "Секс і місто" глядачі спостерігали за головною героїнею Керрі Бредшоу та її незвичайним стилем одягу, способом життя, побаченнями та успіхами. Вплив цього персонажа на моду незаперечний, адже вона носила найнезвичайніше і сміливе вбрання, яке тільки було у телегероїнь того часу — від величезної шуби з босоніжками до гламурних суконь від іменитих брендів.

Але якщо вам здається, що змінювалися у неї лише одяг та чоловіки, хочемо вас запевнити, що це не так, адже у кожному новому сезоні також були й кардинальні зміни у зачісках головної героїні. Оскільки нещодавно вийшло продовження серіалу під назвою "І просто так…", пропонуємо ще раз подивитися, який вигляд мала Керрі Бредшоу раніше.

1997

Серіал вийшов на екрани 98-го року, але робота над ним розпочалася набагато раніше. 1997 року на зніманнях першої серії Сара Джессіка Паркер носила каре русого кольору з милими кучерями.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

1998

Далі, переосмисливши образ героїні, творці вирішили зробити її блондинкою і з'явився знаменитіший образ з освітленими кучерявими пасмами до плечей. Саме з цією зачіскою головна героїня з'являлася найчастіше. Образ став культовим.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі / Getty Images

1999

Під час роботи над третім сезоном зачіска змінилася ще більше, адже волосся Сари Джессіки було практично до талії. Кудрі стали розділяти окремими пасмами, акторка розділяла волосся у рівний проділ у центрі голови.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

У цей же час стилісти знову кардинально змінюють стиль героїні і протягом тривалого часу вона носить абсолютно нетипову для себе зачіску з рівним волоссям.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

2000

У новому столітті волосся Керрі знову було до плечей і мало один відтінок.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Getty Images

2001

У цей період волосся знову трохи відросло, але недбалість і локони залишаються. Також трохи змінився й відтінок, можна помітити, що ближче до шиї волосся темніше, ніж зверху.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

2001-го стилісти серіалу також почали експериментувати з аксесуарами для волосся та укладаннями.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

2002

Під час знімань 2002 року Сара Джесіка Паркер дуже всіх дивує, коли потрапляє під приціл папараці з коротким волоссям. Її кучерявий боб став справжнім хітом. Носила акторка нову зачіску, укладаючи на бік і з проділом.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Однак лише на такій зачісці все не скінчилося – у деяких серіях героїня носила каре з аксесуарами.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

2003

Цього року на зірку чекали нові зміни та укладання без локонів. Довжина, як бачимо, стала до плечей.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

2004

Під час роботи над останнім сезоном улюблену багатьма Керрі Бредшоу було зовсім не впізнати, адже волосся у головної героїні тепер було достатньо темним, також змінилося укладання.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

2001

У новій частині серіалу "І просто так..." волосся Керрі зробили досить довгим, а локони не такими об'ємними. Героїня, як і раніше, блондинка.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

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