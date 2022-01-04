Еволюція стилю: як змінювалася зачіска Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто"

Цей персонаж завжди виділявся оригінальністю, але більшість глядачів завжди звертає увагу лише на одяг героїні, хоча важливе місце у цілісному образі та внутрішньому світі Керрі займали й її зачіски.
Протягом шести сезонів серіалу "Секс і місто" глядачі спостерігали за головною героїнею Керрі Бредшоу та її незвичайним стилем одягу, способом життя, побаченнями та успіхами. Вплив цього персонажа на моду незаперечний, адже вона носила найнезвичайніше і сміливе вбрання, яке тільки було у телегероїнь того часу — від величезної шуби з босоніжками до гламурних суконь від іменитих брендів.
Але якщо вам здається, що змінювалися у неї лише одяг та чоловіки, хочемо вас запевнити, що це не так, адже у кожному новому сезоні також були й кардинальні зміни у зачісках головної героїні. Оскільки нещодавно вийшло продовження серіалу під назвою "І просто так…", пропонуємо ще раз подивитися, який вигляд мала Керрі Бредшоу раніше.
1997
Серіал вийшов на екрани 98-го року, але робота над ним розпочалася набагато раніше. 1997 року на зніманнях першої серії Сара Джессіка Паркер носила каре русого кольору з милими кучерями.
1998
Далі, переосмисливши образ героїні, творці вирішили зробити її блондинкою і з'явився знаменитіший образ з освітленими кучерявими пасмами до плечей. Саме з цією зачіскою головна героїня з'являлася найчастіше. Образ став культовим.
1999
Під час роботи над третім сезоном зачіска змінилася ще більше, адже волосся Сари Джессіки було практично до талії. Кудрі стали розділяти окремими пасмами, акторка розділяла волосся у рівний проділ у центрі голови.
У цей же час стилісти знову кардинально змінюють стиль героїні і протягом тривалого часу вона носить абсолютно нетипову для себе зачіску з рівним волоссям.
2000
У новому столітті волосся Керрі знову було до плечей і мало один відтінок.
2001
У цей період волосся знову трохи відросло, але недбалість і локони залишаються. Також трохи змінився й відтінок, можна помітити, що ближче до шиї волосся темніше, ніж зверху.
2001-го стилісти серіалу також почали експериментувати з аксесуарами для волосся та укладаннями.
2002
Під час знімань 2002 року Сара Джесіка Паркер дуже всіх дивує, коли потрапляє під приціл папараці з коротким волоссям. Її кучерявий боб став справжнім хітом. Носила акторка нову зачіску, укладаючи на бік і з проділом.
Однак лише на такій зачісці все не скінчилося – у деяких серіях героїня носила каре з аксесуарами.
2003
Цього року на зірку чекали нові зміни та укладання без локонів. Довжина, як бачимо, стала до плечей.
2004
Під час роботи над останнім сезоном улюблену багатьма Керрі Бредшоу було зовсім не впізнати, адже волосся у головної героїні тепер було достатньо темним, також змінилося укладання.
2001
У новій частині серіалу "І просто так..." волосся Керрі зробили досить довгим, а локони не такими об'ємними. Героїня, як і раніше, блондинка.
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