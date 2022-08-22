Ейдан повернеться: Джон Корбетт приєднається до сиквела серіалу "Секс і місто"

У березні цього року компанія HBO Max оголосила, що продовження серіалу "І просто так…" все ж таки відбудеться, але побачать глядачі його аж 2023 року. Що саме буде в другій частині, поки що невідомо і хоч знімання ще не почалися, вже починає з'являтися перша інсайдерська інформація про акторський склад. Так, згідно з Deadline, актор Джон Корбетт, який у серіалі "Секс і місто" зіграв одного з головних чоловіків у житті Керрі Бредшоу - власника меблевого магазину Ейдана Шоу, повернеться. Офіційно цю інформацію ні актор, ні представник серіалу не коментували, але ще до першого сезону на одному з розважальних шоу актор проговорився, що може з'явитися в серіалі.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Герой Джона був одним із улюбленців публіки, адже за сюжетом грав хорошого хлопця, який був шалено закоханий у головну героїню, намагався змусити її кинути курити, любив собак і був дуже милий. Тому після того, як цей персонаж не з'явився в продовженні, виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг змушений був пояснити, чому так сталося.

"Мені дійсно здавалося, що занадто для Керрі. Цього сезону було занадто. Ми хотіли провести її через [смерть Біга] до світла - останній епізод називається "Бачення світла". Ми хотіли витягнути її. [Повернення Ейдана] - це велика сюжетна лінія, яку ми ніколи не планували", – сказав він.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що в серіалі не буде актора Кріса Нота, який грав Містера Біга, головного кохання Кері Бредшоу протягом усіх сезонів. Також від участі в серіалі раніше відмовилася Кім Кетролл, виконавиця ролі Саманти Джонс.

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